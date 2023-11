Dans les Yeux d’Audrey – Compagnie François Mauduit – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 23 avril 2024, PARIS.

Dans les Yeux d’Audrey – Compagnie François Mauduit – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-04-23 à 19:30 (2024-04-23 au ). Tarif : 40.7 à 88.0 euros.

Compagnie François MauduitDans les yeux d’Audrey La compagnie François Mauduit présente une originale évocation chorégraphique inspirée de l’actrice Audrey Hepburn. DISTRIBUTION Dans les yeux d’Audrey (2022)Ballet pour 20 danseurs librement inspiré de la vie d’Audrey Hepburn François Mauduit | chorégraphie et mise en scèneCaroline Ami | biographeLuc Ledieu | décorsMarie Maret | costumesAnthony Le Fur, Marion Pageaud | lumières SolistesHaruga Ariga, Lorenzo Bernardi, Francesco Cafforio, Paul Delanoë, Louise Djabri, Nicola Lazzaro, Géraldine Lucas, Shiori Matsushima, Capucine Ogonowski, Vittoria Pellegrino, Nelly Soulages Musique enregistréeHenri Mancini, Leonard Bernstein, Edvard Grieg, Georges Auric, Maurice Ravel, Jean Sibelius, Franz Schubert, Dmitri Chostakovitch, Léo Ferré, Henri Contet, Joseph Kosma, Leroy Anderson, George Gerschwin… A l’opéra, on m’a appris que la danse était avant tout une question d’élégance. Ensuite, Maurice Béjart m’a appris que la danse était un don de soi qui libère sa part de mystère, de magie, de secrets subtils entre puissance intérieure, force quasi-animale et spiritualité mystique. Ma création sur Audrey Hepburn est ce tout. Vivre ou revivre la vie d’Audrey, c’est se plonger dans une ambiance qui fait rêver mais, derrière les paillettes, c’est une vie qui oscille entre hyper-sensibilité, amours déçues, et paix intérieure… Elle qui rêvait d’être « ballerine », a toujours conservé cette élégance, cette beauté jamais surannée, toujours lumineuse et éternellement inspirante. Pour côtoyer les astres et suivre cette étoile, tous les danseurs m’ont porté, toutes les œuvres musicales choisies m’ont transcendé, Audrey Hepburn m’a inspiré…Comme l’écrivait Jacques Brel, dans sa chanson éponyme : Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, … aimer jusqu’à la déchirure, aimer, même trop, même mal, tenter, sans force et sans armure, d’atteindre l’inaccessible étoile, telle est ma quête, suivre l’étoile… Je vous invite à suivre l’étoile Audrey Hepburn.François MauduitCoproduction Prométhée Productions | Small is beautiful Prod |Compagnie François Mauduit Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024 Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

