Quatuor Belcea Théâtre des Champs-Elysées, 21 avril 2024, PARIS.

Un spectacle à la date du 2024-04-21 à 11:00. Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Musique de chambre———————–

Quatuor BelceaNicolas Altstaedt | violoncelle

Les Belcea ont convié le brillantissime violoncelliste Nicolas Altstaedt pour un voyage dans le temps de Boccherini à Schubert.

PROGRAMME
Boccherini Quintette à cordes n° 4 G. 448 « Fandango »Schubert Quintette à cordes D. 956

C'est le « Monsieur 100 000 volts » du violoncelle : Nicolas Altstaedt remplace d'abord la guitare prévue par Boccherini pour un « Fandango » qui s'annonce endiablé. Les Belcea renouent ensuite avec leur cher Schubert, et le Quintette enregistré en 2009 avec Valentin Erben (Warner). Leur renfort du jour l'a, lui, notamment joué avec le Quatuor Ebène au Festival de Menton – le grand moment de l'édition 2022, disait alors la presse. A l'unisson ou en contrepoint avec l'archet d'Antoine Lederlin, le cher Franz compte sur lui pour donner une étoffe supplémentaire à son lyrisme constamment changeant, mais toujours bouleversant. Le tout certes baigné d'ut majeur, mais mâtiné d'un clair-obscur reconnaissable entre mille.Coréalisation Jeanine Roze Production | Théâtre des Champs-ElyséesPlacement libre- 9 ans : billet gratuit à retirer au contrôle le matin du concert

