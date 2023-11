Opera Fuoco fête ses 20 ans Théâtre des Champs-Elysées, 9 avril 2024, PARIS.

Opera Fuoco fête ses 20 ans en compagnie de la fine fleur du chant français. DISTRIBUTION Opera FuocoDavid Stern | direction Axelle Fanyo | sopranoCyrielle Ndjiki Nya | sopranoVannina Santoni | sopranoChantal Santon Jeffery | sopranoAdèle Charvet | mezzo-sopranoKarine Deshayes | mezzo-sopranoNatalie Pérez | mezzo-sopranoSahy Ratia | ténor PROGRAMME Marcello Ouverture d’AriannaTelemann Air extrait d’OrpheusHaendel Airs extraits de Giulio Cesare et AriodandeMozart Airs et ensembles extraits d’Idomeneo, Così fan tutte, Les Noces de FigaroHaydn Scena di BereniceMayr Airs extraits de L’Amor conjugaleBizet Airs extraits des Pêcheurs de perlesRossini Airs extraits du Barbier de SévilleBellini Airs extraits des PuritainsOffenbach Barcarolle, extraite des Contes d’Hoffmann Pour célébrer cet anniversaire, David Stern a convié des solistes issus de quatre générations de l’atelier lyrique Opera Fuoco. Depuis deux décennies, la compagnie s’engage dans la formation et l’insertion de jeunes talents devenus grands talents, qui interprèteront à l’occasion de ce concert des airs et des ensembles de Haendel à Bizet en passant par Mozart et Offenbach. Production Céleste Productions – Les Grandes Voix Opera Fuoco, David Stern Opera Fuoco, David Stern

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

