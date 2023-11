Norwegian National Ballet – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 5 avril 2024, PARIS.

Norwegian National Ballet – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 19:30 (2024-04-04 au ). Tarif : 44.0 à 121.0 euros.

NORWEGIAN NATIONAL BALLET Ingrid Lorentzen TranscenDanses Le Norwegian National Ballet pour une création de la talentueuse chorégraphe canadienne Crystal Pite. PROGRAMME Light of passage (création française) Crystal Pite | chorégraphieHenryk Miko³aj Górecki | musiqueJay Gower Taylor | design scéniqueNancy Bryant | costumesTom Visser | lumières Musique enregistrée C’est la troisième visite du Norwegian National Ballet dans le cadre de TranscenDanses. Il avait inauguré la série en septembre 2014 avec une soirée entièrement consacrée au tchèque Jiøí Kylián, l’un des chorégraphes « piliers » de la compagnie dirigée depuis 2012 par Ingrid Lorentzen, l’une de ses anciennes étoiles. C’est sous l’impulsion de cette dernière que la compagnie a développé des collaborations emblématiques avec plusieurs grands noms de la scène moderne comme notamment William Forsythe, Alexander Ekman, Lima Scarlett et Crystal Pite. C’est d’ailleurs avec l’impressionnant A Swan Lake, l’une des œuvres phares d’Ekman, qu’elle revient au Théâtre au printemps 2017. Pour cette troisième venue, elle nous offre une création de la canadienne Crystal Pite. La créatrice de Body and Soul pour l’Opéra de Paris et d’Animation vu ici-même en 2017, excelle avec brio à revisiter les héritages de William Forsythe, Jirí Kylián et Mats Ek. Durée 1h35 avec entracteCoréalisation Productions Internationales Albert Sarfati | Théâtre des Champs-ElyséesCoproduction The Royal Ballet of London | Norwegian National Ballet Norwegian National Ballet Norwegian National Ballet

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

44.0

EUR44.0.

Votre billet est ici