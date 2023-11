Mathias Goerne & Evgeny Kissin – Théâtre des Champs-Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 28 mars 2024, PARIS.

Mathias Goerne & Evgeny Kissin – Théâtre des Champs-Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-03-28 à 20:00 (2024-03-28 au ). Tarif : 33.0 à 121.0 euros.

récital lyrique————————Matthias Goerne | barytonEvgeny Kissin | piano Le piano d’Evgeny Kissin pour accompagner Matthias Goerne, l’une des plus belles voix du lied allemand actuel. PROGRAMME Schumann Abends am Strand op. 45 n° 3Es leuchtet meine Liebe op. 127 n° 3Mein Wagen rollet langsam op. 142 n° 4Dichterliebe op. 48Brahms Sommerabend op. 85 n° 1, Mondenschein op. 85 n° 2Es liebt sich so lieblich im Lenze! op. 71 n° 1, Meerfahrt op. 96 n° 4Es schauen die Blumen op. 96 n° 3, Der Tod, das ist die kühle Nacht op. 96 n° 1Lieder und Gesänge op. 32 Matthias Goerne est un géant dans tous les sens du terme, physiquement et vocalement. Il est sans aucun conteste la plus belle voix du lied allemand de sa génération, un répertoire que, sans cesse, il interroge depuis plus de vingt ans à la scène comme au disque. Au sommet de ses moyens, il maîtrise son instrument dans toutes ses nuances offrant ainsi les beautés et trésors d’un legato souverain. Digne héritier d’une Schwarzkopf ou d’un Fischer-Dieskau, il excelle à souligner la moindre inflexion, à rendre le charnel de chaque mot, si ce n’est chaque syllabe. Un grand moment de musicalité d’un interprète au sommet de son art et la rencontre de deux géants. Productions Internationales Albert Sarfati Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024 Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

