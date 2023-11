Nikolaï Lugansky Théâtre des Champs-Elysées, 27 mars 2024, PARIS.

Nikolaï Lugansky Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-03-27 à 20:00 (2024-03-27 au ). Tarif : 30.8 à 82.5 euros.

Récital de piano————————Nikolaï Lugansky | piano Après son cycle Rachmaninov, Nikolaï Lugansky retrouve les rives du romantisme. PROGRAMME Mendelssohn Six Romances sans paroles (opus 19 n°1, opus 38 n°6 « Duetto », opus 67 n°4 « Spinnenlied », opus 67 n°6 « Wiegenlied » , opus 67 n°2, opus 85 n°4)Chopin Ballade n° 3 op. 47, Nocturne op. 27 n° 2, Ballade n° 4 op. 52Wagner-Lugansky Le Crépuscule des dieux (transcription pour piano de Nikolaï Lugansky)Wagner-Liszt Mort d’Isolde, extrait de Tristan et Isolde (transcription pour piano S. 447) De l’intimité feutrée des Romances sans paroles de Mendelssohn à l’extatique Mort d’Isolde transcrite par Liszt – Höchste Lust : « Félicité suprême ! » –, Nikolaï Lugansky nous propose une soirée on ne peut plus romantique. Outre un célèbre Nocturne, Chopin, qui accompagne notre saison, s’invitera à travers deux Ballades. A savoir la Troisième, souvenir du bel été 1841 passé sous le soleil de Nohant, et la très narrative Quatrième qui, l’année suivante, chemine vers d’autres méditations. Dans la tradition des virtuoses du passé, le Russe nous offre aussi un billet pour Bayreuth en arrangeant personnellement quelques extraits du Crépuscule des dieux, dernier volet de la tétralogie de Wagner. De quoi mettre le feu au Walhalla ! Production Jeanine Roze Production Nikolaï Lugansky Nikolaï Lugansky

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

30.8

EUR30.8.

