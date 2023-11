Atys – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 26 mars 2024, PARIS.

Atys – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-03-26 à 19:30. Tarif : 33.0 à 104.5 euros.

Opéra en version de concert——————————– AtysJean-Baptiste LullyOpéra chanté en français, surtitré en français et en anglaisDurée environ 3h10, entracte compris Après Alceste, la suite de l’exploration de l’Opéra Grand Siècle avec Atys, et là encore, une équipe des plus rompues à ce répertoire. DISTRIBUTION Mathias Vidal | AtysVéronique Gens | Cybèle Deborah Cachet | SangarideTassis Christoyannis | CélénusCatherine Trottmann | Flore / DorisEléonore Pancrazi | Melpomène / MélisseDavid Witczak | Le Temps / Un Songe funeste / Le Fleuve SangarAdrien Fournaison | Idas / PhobétorAntonin Rondepierre | Un Zéphyr / Morphée / Un Dieu du fleuveCarlos Rafael Porto | Le SommeilMarine Lafdal-Franc | Iris / Une FontaineFrançois-Olivier Jean | Phantase Alexis Kossenko | directionLes Ambassadeurs~La Grande EcurieLes Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles | direction artistique Fabien Armengaud Après Alceste le mois dernier, voici venu le temps d’Atys, l’autre grande œuvre fondatrice de Lully. Si Alceste connaît une fin heureuse, rien de tel pour Atys qui marque une première dans le genre de la tragédie lyrique avec une fin tragique. C’est un ouvrage que le Grand Louis appréciait beaucoup, en particulier la célèbre scène du sommeil du héros à l’acte III. Succès royal donc, mais aussi succès public à la différence d’Alceste, ce qui vaudra à l’ouvrage d’être surnommé « l’opéra du roi ». Quinault fut ici particulièrement inspiré pour son livret. Sur cette trame de l’amour contrarié, Lully a écrit une musique des plus séduisantes où alternent danses festives et lyrisme amoureux au travers d’airs, duos, trios, quatuors le tout ponctué par des chœurs de toute beauté. Difficile de résister à une telle page, d’une force irrésistible et d’une beauté de timbres et de couleurs éblouissante. Pour honorer ce chef-d’œuvre trop rare au concert, Alexis Kossenko a réuni à ses côtés une équipe rompue à ce répertoire et menée par le couple Véronique Gens – Mathias Vidal. Coproduction Théâtre des Champs-Elysées | Les Ambassadeurs~La Grande Ecurie | Atelier Lyrique de Tourcoing | Centre de musique baroque de Versailles | Opéra d’Avignon | Opéra de Tours Alexis Kossenko, Antonin Rondepierre, Deborah Cachet, Véronique Gens, Catherine Trottmann, Adrien Fournaison, Eleonore Pancrazi, Mathias Vidal, Tassis Christoyannis, David Witczak, Les Ambassadeurs Alexis Kossenko, Antonin Rondepierre, Deborah Cachet, Véronique Gens, Catherine Trottmann, Adrien Fournaison, Eleonore Pancrazi, Mathias Vidal, Tassis Christoyannis, David Witczak, Les Ambassadeurs

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

33.0

EUR33.0.

