Les Siècles – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 25 mars 2024, PARIS.

Les Siècles – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-03-25 à 20:00 (2024-03-25 au ). Tarif : 28.6 à 71.5 euros.

Les SièclesFrançois-Xavier Roth | directionChouchane Siranossian | violon Un voyage musical d’une heure, de Mozart à Beethoven, dirigé et commenté par François-Xavier Roth. Un rendez-vous pour une heure autour d’extraits de pièces de Mozart et Beethoven enrichies des explications et commentaires d’écoute du chef François-Xavier Roth. L’unique concerto pour violon de Beethoven est un véritable tube. Incroyable « poème d’amour en musique », il est celui que les interprètes tiennent pour l’un des plus parfaits de tout le répertoire. Chouchane Siranossian, jeune violoniste d’origine arménienne, manie avec bonheur tout autant la musique ancienne que les répertoires classique et contemporain. Autre tube du répertoire symphonique avec des extraits de l’ultime symphonie « Jupiter » de Mozart. Le génie mozartien à son acmé entre logique formelle et souffle épique. Coproduction Théâtre des Champs-Elysées | Les SièclesDurée 1h15 sans entracte SPECTATEURS A MOBILITE REDUITE 6 emplacements sont réservés par date de représentation pour accueillir les spectateurs à mobilité réduite. En raison de la configuration spécifique de la salle, il est indispensable d’informer le théâtre de votre venue au moment de la réservation par téléphone. En l’absence d’information préalable, l’accès à la salle ne pourra être garanti. Orchestre les Siècles, François-Xavier Roth Orchestre les Siècles, François-Xavier Roth

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

28.6

EUR28.6.

Votre billet est ici