Pierre et le Loup – Direction Mathieu Herzog Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-03-24 à 15:00 (2024-03-24 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Spectacle musical jeune public———————————-Pierre et le loupSerge ProkofievLe classique conte musical de Prokofiev continue de séduire et d’enchanter toutes les générations. DISTRIBUTION Alex Vizorek | narrateurGrégoire Pont | illustration et animation en direct AppassionatoMathieu Herzog | direction Une semaine aura suffi à Prokofiev pour écrire texte et musique de Pierre et le Loup, conte pour têtes blondes commandé en 1936 par la directrice du Théâtre pour Enfants de Moscou. Bien sûr, la fable encense le courage du petit héros. Mais le compositeur s’assigne aussi une mission pédagogique. « Chacun des personnages est représenté par un instrument de l’orchestre : l’oiseau par la flûte, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette staccato dans un registre grave, le grand-père par le basson, le loup par des accords de trois cors d’harmonie, Pierre par le quatuor à cordes, les coups de feu des chasseurs par les timbales et la grosse caisse », explique l’auteur dans la préface. Une parfaite introduction à l’art des sons. Coréalisation Jeanine Roze Production | Théâtre des Champs-Elysées Les enfants âgés de moins de 3 ans ne peuvent accéder à la salle Mathieu Herzog Mathieu Herzog

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

