Oratorio—————- Passion selon Saint MatthieuMatthäus-PassionJean-Sébastien Bach La Saint Matthieu, ou l’acmé de l’art choral de Bach, servi par une équipe vocale de haut niveau. Concert chanté en allemand, surtitré en français et en anglais.Durée environ 3h, entracte comprisDISTRIBUTION Maximilian Schmitt | ténor (L’Evangéliste)Yannick Debus | baryton (Le Christ) Kateryna Kasper | sopranoPhilippe Jaroussky | contre-ténorEmiliano Gonzalez Toro | ténorAndreas Wolf | baryton-basse Francesco Corti | clavecin et directionFreiburger BarockorchesterZürcher Sing-Akademie C’est au début du XVIIIe siècle que se généralisa en Allemagne l’habitude de donner chaque Vendredi Saint une grande œuvre chorale fondée sur la Passion du Christ. Au cours des quelques années qui séparent la Passion selon Saint Jean (1723-24) de celle selon Saint Matthieu (1727), Bach n’a cessé d’enrichir son expérience musicale et d’apporter ainsi à sa seconde grande passion nombre d’innovations. Il porte au maximum l’ampleur sonore de l’ouvrage (introduction d’un troisième chœur) et renforce la variété du récitatif. Ce chef-d’œuvre de Bach clôt d’une certaine façon la très longue liste des Passions dont s’honore l’histoire de la musique. Celles qui viendront après ne seront plus, à de rares exceptions près, des Passions au sens liturgiques où Bach l’entendait et ouvriront la voie à la forme oratorio. Production Théâtre des Champs-Elysées Francesco Corti Francesco Corti

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

