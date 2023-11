La Damnation de Faust – Théâtre des Chamaps-Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 21 mars 2024, PARIS.

La Damnation de Faust – Théâtre des Chamaps-Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-03-21 à 19:30 (2024-03-21 au ). Tarif : 33.0 à 104.5 euros.

Opéra en version de concert———————————La Damnation de Faust Hector Berlioz Une épopée musicale servie par une équipe vocale de haute volée – Stanislas de Barbeyrac, Stéphanie d’Oustrac, Jean Teitgen –, et le Chœur de Radio France. Opéra chanté en français, surtitré en français et en anglaisDurée environ 2h30, entracte comprisDISTRIBUTION Stanislas de Barbeyrac | FaustStéphanie d’Oustrac | Marguerite Jean Teitgen | MéphistophélèsFrédéric Caton | Brander Cristian Mãcelaru | directionOrchestre National de FranceChœur de Radio France | direction Marc Korovitch S’il est des œuvres dont le destin semble suspendu dans leur temps, indubitablement La Damnation de Faust de Berlioz appartient à cette catégorie. Légende dramatique et projet visonnière, Berlioz mit près de vingt ans à achever cet oratorio à la limite du grand opéra (ce qu’il deviendra ensuite) et du poème symphonique (dont le musicien français fut l’un des maîtres au même titre que Strauss). D’emblée fasciné par la traduction du Faust de Goethe faite par Gérard de Nerval, Berlioz sera hanté de longues années par la mise en musique de la légende. Des plaines de Hongrie au cabinet de Faust, des bords de l’Elbe à la chambre de Margurite, il offre une œuvre majeure de l’esthétique romantique. Et quel plateau réunit ce soir avec notamment Stanislas de Barbeyrac, Stéphanie d’Oustrac, Jean Teitgen et les chœurs de Radio France. Coproduction Théâtre des Champs-Elysées | Radio FranceFrance Musique enregistre ce concert. Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024 Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

33.0

EUR33.0.

Votre billet est ici