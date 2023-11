Orchestre de Chambre de Paris, Nicolas Altstaedt – Théâtre des Champs-Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 20 mars 2024, PARIS.

Orchestre de Chambre de Paris, Nicolas Altstaedt – Théâtre des Champs-Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-03-20 à 20:00 (2024-03-20 au ). Tarif : 19.0 à 60.5 euros.

Orchestre de chambre de ParisNicolas Altstaedt | violoncelle et direction Nicolas Altstaedt dans des variations classiques et romantiques au pupitre et au violoncelle. PROGRAMME Tchaïkovski Variations Rococo pour violoncelle et orchestre op. 33Haydn Symphonie n° 70 Hob. I:70Dvoøák Symphonie n° 7 op. 70 Haydn, Tchaïkovski et Dvoøák surent tous trois conjuguer des influences variées au sein de leur propre style. Dans sa Symphonie n° 70, Haydn montre que la fougue, l’humour et le sens du théâtre ne sont pas incompatibles avec des techniques d’écriture héritées du passé : il exploite ainsi les ressources de la fugue et du canon dans le mouvement lent (un thème et variations à la construction particulièrement subtile) et le pétillant finale. Avec ses Variations sur un thème rococo, Tchaïkovski affirme son attachement à la musique du XVIIIe siècle tout en exigeant du violoncelliste une virtuosité typiquement romantique. Créée à Londres, la Septième Symphonie de Dvoøák est parfois surnommée « la Grande », en raison de la maîtrise dont fait preuve son auteur. Si quelques touches populaires la colorent çà et là, on y perçoit surtout l’admiration que le compositeur tchèque portait à Brahms. Production Orchestre de chambre de Paris Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024 Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

19.0

EUR19.0.

