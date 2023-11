David et Jonathas – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 19 mars 2024, PARIS.

David et Jonathas – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-03-19 à 19:30 (2024-03-18 au ). Tarif : 38.5 à 198.0 euros.

Opéra mis en scène———————-DAVID ET JONATHAS Marc-Antoine CharpentierOpéra chanté en français, surtitré en français et en anglaisDurée environ 2h45, entracte compris Après sa reconstitution du Ballet de la nuit, Sébastien Daucé, fin connaisseur de la musique française Grand Siècle, explore toute la sensibilité de Charpentier. DISTRIBUTION Sébastien Daucé | directionJean Bellorini | mise en scène, lumièresJean Bellorini, Véronique Chazal | scénographieFanny Brouste | costumesCécile Kretschmar | maquillages, masques Petr Nekoranec | DavidGwendoline Blondeel | JonathasJean-Christophe Lanièce | SaülLucile Richardot | La PythonisseEtienne Bazola | JoabelAlex Rosen | Achis / L’ombre de SamuelHélène Patarot | comédienne Chœur et Orchestre Ensemble Correspondances La tragédie biblique en un prologue de cinq actes David et Jonathas fut composée par Charpentier à la demande des pères jésuites du Collège Louis-le-Grand à Paris en 1688, l’année où décèdent à un mois d’intervalle Quinault et Lully. A l’origine, l’œuvre servait d’intermède à Saül, une tragédie latine elle aussi en cinq actes écrits par l’un des pères du Collège. Moins développé dramatiquement – chaque acte est centré sur un seul personnage sans intrigues secondaires -, que le théâtre musical français de cour de l’époque où Lully règne alors en maître, le répertoire donné sur la scène du Collège Louis-le-Grand témoigne avant tout de la puissance de l’ordre de Jésuites à cette période. Sébastien Daucé est désormais l’un des meilleurs connaisseurs de la musique française Grand Siècle. Il nous avait enchantés il y a quelques années avec sa magnifique reconstitution du mythique Ballet de la Nuit. Le voici aujourd’hui se consacrant à Charpentier, presque contemporain de Lully, mais préférant rester éloigné des fastes de la Cour, sans pour autant en être moins apprécié du Grand Louis. Combattant pour les Philistins, le jeune David se prépare au métier de roi sur les champs de bataille. Une exploration du sensible dont Charpentier est l’un des maîtres. Production théâtre de Caen Coproduction Théâtre des Champs-Elysées | Ensemble Correspondances | Les Théâtres de la Ville de Luxembourg | Opéra National de Lorraine | Opéra de Lille | Théâtre National Populaire Villeurbanne Avec le soutien d’Aline Foriel-Destezet, Grand Mécène de la saison artistique du Théâtre des Champs-Elysées Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024 Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

