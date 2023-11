Benjamin Grosvenor – Théâtre des Champs-Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 17 mars 2024, PARIS.

Récital de piano———————- Benjamin Grosvenor | piano Toute la musicalité de Benjamin Grosvenor pour un rendez-vous dominical sous forme d’hommage. PROGRAMME Clara Schumann Variations sur un thème de Robert Schumann op. 20 Bach-Busoni Chaconne BWV 1004Franck Prélude, choral et fugue FW 21Ravel Le Tombeau de Couperin Du neuf avec du vieux ! Comprenez : la Chaconne pour violon seul de Bach réécrite pour dix doigts de pianiste par Ferruccio Busoni, des moyens techniques romantiques mis au service des formes anciennes par César Franck, une appropriation des suites de danse du XVIIIe siècle signée Maurice Ravel. Bref, Benjamin Grosvenor réexplore une partie du programme du disque Hommages (Decca) paru en 2016. Lequel émerveillait alors les critiques les plus exigeants (Diapason d’or, 4 étoiles de Classica, Choix de France Musique, et on en passe). Le Britannique fait cette fois honneur aux dames en ouvrant son récital avec les sept variations que Clara Schumann tirait en 1853 d’un thème emprunté aux Bunte Blätter de son cher époux, preuve d’amour parmi d’autres. Coréalisation Jeanine Roze Production / Théâtre des Champs-Elysées Placement libre- 9 ans : billet gratuit à retirer au contrôle le matin du concert Benjamin Grosvenor Benjamin Grosvenor

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

