Récital piano / violon———————–Maxim Emelyanychev | pianoAylen Pritchin | violon Maxim Emelyanychev et le violon d’Aylen Pritchin pour voyager de Brahms aux plaines du grand nord de Grieg. PROGRAMME BrahmsSonate pour violon et piano n° 1 op. 78DvoøákRomance pour violon et piano op. 11GriegSonate pour violon et piano op. 45 « Sonorité lumineuse et bras droit impérial », notait un jour Diapason à propos de l’art d’Aylen Pritchin. En 2014, le jury du Concours Long-Thibaud-Crespin n’en pensait pas moins en lui décernant son Premier Prix. Le Russe retrouve aujourd’hui l’ami Maxim Emelyanychev, partenaire brahmsien pour les micros d’Aparté en 2021 – Classica mettait alors leur duo au niveau des légendaires Suk-Katchen et Perlman-Ashkenazy, excusez du peu. Après un détour par la Bohême de Dvoøák, cap au Nord vers la dernière œuvre de musique de chambre de Grieg, adieu au genre sans rien de triste. Et pour cause. Deux décennies avant sa mort, le maître écrit pour la jeunesse : la violoniste à laquelle il pense n’a pas encore vingt ans. Coréalisation Jeanine Roze Production | Théâtre des Champs-Elysées Placement libre- 9 ans : billet gratuit à retirer au contrôle le matin du concert Maxim Emelyanychev, Aylen Pritchin Maxim Emelyanychev, Aylen Pritchin

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

