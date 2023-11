Seong-Jin Cho Théâtre des Champs-Elysées, 6 mars 2024, PARIS.

Seong-Jin Cho Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-03-06 à 20:00 (2024-03-06 au ). Tarif : 30.8 à 82.5 euros.

Seong-Jin Cho | piano Doté d’une époustouflante technique, Seong-Jin Cho, rare en France, n’en reste pas moins un interprète sachant mêler sobriété et poésie. PROGRAMME Chopin Polonaise op. 44Ravel Menuet sur le nom de HaydnLe Tombeau de CouperinLiszt Les Années de pèlerinage (Deuxième année, Italie) Vainqueur du prestigieux Concours Chopin de Varsovie en 2015, Seong-Jin Cho, né en 1994, sait que le cher Frédéric lui porte bonheur. C’est donc tout naturellement que l’ancien élève de Michel Béroff au Conservatoire de Paris ouvre son programme avec la Polonaise opus 44, dont le Tempo di mazurka central repose des accents tragiques qui la secouent. Après un passage par l’Hexagone chez Ravel – où même le rare Menuet sur le nom de Haydn sonne « à la française » –, le Coréen nous emmène en Italie, sur les traces de Franz Liszt. Au gré du deuxième cahier des Années de pèlerinage, nous admirerons Raphaël et Michel-Ange, écouterons une Canzonetta attribuée à Salvator Rosa, lirons Pétrarque et Dante. Superbe Grand Tour en perspective. Jeanine Roze Production Seong-Jin Cho Seong-Jin Cho

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

30.8

EUR30.8.

Votre billet est ici