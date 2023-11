Boris Godounov – Théâtre des Champs-Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 5 mars 2024, PARIS.

Boris Godounov – Théâtre des Champs-Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-03-05 à 19:30 (2024-02-28 au ). Tarif : 38.5 à 198.0 euros.

Opéra mis en scène————————-BORIS GODOUNOV Modeste MoussorgskiOpéra chanté en russe, surtitré en français et en anglaisDurée environ 1h50 sans entracte Drame historique et fable politique, Boris est un colosse lyrique au sein du corpus de l’opéra russe, incarné ici par le « titanesque » Matthias Goerne. Andris Poga | directionOlivier Py | mise en scènePierre-André Weitz | scénographie et costumesBertrand Killy | lumières Matthias Goerne | Boris GodounovVictoire Bunel | FiodorLila Dufy | XeniaSvetlana Lifar | La nourriceMarius Brenciu | Le Prince ChouïskiMikhail Timoshenko | Andreï ChtchelkalovRoberto Scandiuzzi | PimèneAiram Hernández | Grigori OtrepievYuri Kissin | Varlaam Fabien Hyon | MissaïlSarah Laulan | L’aubergisteKristofer Lundin | L’innocentBarnaby Rea | MitioukhaSulkhan Jaiani | Nikititch Orchestre National de FranceChœur de l’Opéra National du Capitole | direction Gabriel BourgoinMaîtrise des Hauts-de-Seine | direction Gaël Darchen Le Boris Godounov de Moussorgski, inspiré d’une pièce de Pouchkine, connut plusieurs versions : une première composée entre 1868 et 1869, rejetée par la censure car il était alors interdit de représenter le tsar sur une scène lyrique et surtout par l’absence de rôle féminin principal, d’intrigue amoureuse et de scènes de ballet. Une seconde version voit le jour en 1872 et après de multiples péripéties et l’insistance de chanteurs vedettes de l’époque finit par être créée en 1872. Puis il y aura les temps des réorchestrations, celle de Rimski-Korsakov au tournant du siècle et plus tardivement celle de Chostakovitch. Quelle que soit la version, c’est surtout une réflexion sur la solitude du pouvoir et ses excès. Dans la version originelle de 1869, celle retenue pour cette nouvelle production, le drame est ramassé, très concentré dramatiquement. La noirceur du propos est soulignée par une orchestration à la fois sauvage et flamboyante, mettant à nu la psychologie du rôle-titre.« Je veux que le son exprime l’idée, je veux la vérité » écrivait Moussorgski. Son récit sombre de la grandeur et de la décadence de Boris est une fascinante et troublante expérience théâtrale autant que musicale. Drame historique et fable politique, Boris est bien un titan lyrique au sein du corpus de l’opéra russe. Mais c’est surtout, une réflexion sur la solitude du pouvoir et ses excès. Il fallait un autre titan pour porter ce rôle de colosse, et qui d’autre que Matthias Goerne pour l’incarner avec la force mais aussi l’intériorité qu’il requiert. A ses côtés, une équipe de chanteurs rompus à ce répertoire exigeant, l’Orchestre National de France et la baguette aguerrie d’Andris Poga. Coproduction Opéra National du Capitole | Théâtre des Champs-Elysées Avec le soutien d’Aline Foriel-Destezet, Grand Mécène de la saison artistique du Théâtre des Champs-Elysées France Musique enregistre cet opéra. Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024 Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

38.5

EUR38.5.

Votre billet est ici