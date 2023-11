Les Pêcheurs de Perles Théâtre des Champs-Elysées, 4 mars 2024, PARIS.

Les Pêcheurs de Perles Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-03-04 à 19:30 (2024-03-04 au ). Tarif : 33.0 à 104.5 euros.

Opéra en version de concert————————– Les Pêcheurs de perlesGeorges Bizet Composé dix ans avant Carmen, le premier véritable opéra de Bizet laisse déjà éclater tous ses talents de mélodiste Opéra chanté en français, surtitré en français et en anglaisDurée environ 2h10, entracte comprisDISTRIBUTION Sandra Hamaoui | LeïlaXabier Anduaga | Nadir Benjamin Appl | ZurgaMatthieu Lécroart | Nourabad Lorenzo Passerini | directionOrchestre de chambre de ParisChœur de chambre de Rouen | direction Frédéric Pineau Nous sommes en 1863, douze ans avant le triomphe de Carmen et en plein courant orientaliste. Le jeune Bizet, tout juste âgé de vingt ans mais déjà auréolé de son Prix de Rome, compose un ouvrage « exotique » pour satisfaire l’attente du public de l’époque. Sur l’île de Ceylan, deux amis épris de la même femme, prêtent serment de ne pas la séduire. La trahison de l’un deux brisera cette amitié et grandira l’autre par son pardon et son sacrifice. Il y est donc question d’amitié et d’amour dans une île aux couleurs exotiques mais ici déjà, Bizet offre toutes les facettes de son art en devenir. Coproduction Théâtre des Champs-Elysées | Céleste Productions Choeur de chambre de Rouen, Georges Bizet, Orchestre de chambre de Paris, Lorenzo Passerini Choeur de chambre de Rouen, Georges Bizet, Orchestre de chambre de Paris, Lorenzo Passerini

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

33.0

EUR33.0.

Votre billet est ici