François Dumont & Quatuor Prazak Théâtre des Champs-Elysées, 3 mars 2024, PARIS.

François Dumont & Quatuor Prazak Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-03-03 à 11:00 (2024-03-03 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Musique de chambre———————– François Dumont | pianoQuatuor PražákFrédéric Alcaraz | contrebasse Une matinée dominicale tout entière dédiée à Chopin par François Dumont et le Quatuor Pražák. PROGRAMME En compagnie de Frédéric Chopin…ChopinNocturne op. 9 n° 2Nocturne op. 48 n° 1Impromptu n° 1 op. 29,Nocturne op. posth. « Largo con gran espressione »Valse op. 70 n° 3Fantaisie-Impromptu op. posth. 66Barcarolle op. 60Berceuse op. 57Grande Valse brillante op. 18Concerto pour piano n° 2 op. 21 (version avec quintette à cordes) Si l’actuel Quatuor Pražák ne ressemble plus à celui des fondateurs – seul l’altiste Josef Klusoò est toujours à son poste –, la formation n’a rien perdu de son âme slave. Une aubaine pour François Dumont, partenaire régulier des Tchèques qu’il retrouve cette fois sur les terres de Chopin. Composé et dévoilé en premier, le Concerto n° 2, crée à Varsovie le 17 mars 1830, résonnera ce matin dans sa version en « quintuor », après une sélection de pièces chères au cœur du Français. « Douceur, tendresse, poésie », résumait Crescendo magazine à propos de l’enregistrement qu’il consacrait aux Ballades et Impromptus en 2020 (La Musica). Des mots que le public du Théâtre des Champs-Elysées devrait aussi avoir aux lèvres ce dimanche. Coréalisation Jeanine Roze Production | Théâtre des Champs-ElyséesPlacement libre- 9 ans : billet gratuit à retirer au contrôle le matin du concert François Dumont, Quatuor Prazak François Dumont, Quatuor Prazak

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

38.5

EUR38.5.

Votre billet est ici