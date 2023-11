Adam Laloum – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 11 février 2024, PARIS.

Récital de piano———————–Adam Laloum | piano Adam Laloum pour Schubert bien sûr mais aussi des Fantaisies de Chopin. PROGRAMME En compagnie de Frédéric Chopin…ChopinFantaisie op. 49Polonaise-Fantaisie op. 61Schubert Sonate n° 20 D. 959 Les habitués de nos concerts connaissent les affinités d’Adam Laloum avec Schubert. Aux autres, on rappellera seulement que son interprétation des trois dernières sonates en 2020 renversait tant le public que la critique – « le sang-froid (avec témérités), la poésie (avec abîmes), la sonorité épousant la moindre nuance émotionnelle avec une pudeur et une vérité de chaque instant, tout cela rendait la [D. 959] mémorable », notait alors André Tubeuf. Avant d’y revenir, le pianiste sondera cette fois deux fantaisies de Chopin : les graves opus 49 (1841) et 61 (1846). Ce dernier étant gouverné, selon Liszt, par « une élégiaque tristesse […] entrecoupée de mouvements effarés, de mélancoliques sourires, de soubresauts inopinés, de repos pleins de tressaillements. » Rien que ça. Coréalisation Jeanine Roze Production | Théâtre des Champs-ElyséesPlacement libre- 9 ans : billet gratuit à retirer au contrôle le matin du concert Adam Laloum Adam Laloum

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

