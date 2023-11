Didon et Enée – Jephté Théâtre des Champs-Elysées, 8 février 2024, PARIS.

Didon et Enée – Jephté Théâtre des Champs-Elysées. 2024-02-08 à 19:30.

Opéra en version de concert——————————– Didon et Enée Dido and ÆneasHenry Purcell JephtéGiacomo Carissimi Un pur bijou du baroque anglais et une rareté, voici ce à quoi nous convient Joyce DiDonato, Andrew Staples et Maxim Emelyanychev. Œuvres chantées en anglais et en latin, surtitrées en français et en anglaisDurée environ 2h40, entracte comprisDISTRIBUTION Joyce DiDonato | DidonAndrew Staples | Enée / JephtéFatma Saïd | BelindaBeth Taylor | La MagicienneCarlotta Colombo | Seconde femme / FiliaAlena Dantcheva | Première sorcièreAnna Piroli | Seconde sorcièreMassimo Altieri | Un marinHugh Cutting | Un esprit Maxim Emelyanychev | directionIl Pomo d’Oro Le programme de cette soirée s’organise autour de deux chefs-d’œuvre de l’art baroque. Le premier est un pur bijou du répertoire anglais, le second une rareté italienne. Didon est un opéra de chambre où se mêlent tragédie et comédie, l’ensemble porté par un récit d’une infinie délicatesse. Sa concision d’une heure n’enlève rien à la tension dramatique, tension culminant dans la lamentation finale de Didon. Avec Jepthté, nous quittons l’Enéide de Virgile et de Purcell pour le récit d’un épisode biblique qui inspira bon nombre de compositeurs dont notamment Haendel. Carissimi convoque à la manière italienne intense expressivité et efficacité dramatique. Carrismi, dont on sait peu de choses, fut protégé par plusieurs grands de l’Eglise et surtout Christine de Suède pour laquelle il écrira plusieurs pages profanes. L’on sait que son œuvre était considérable mais elle fut en grande partie détruite. Il reste néanmoins une douzaine de messes, plus de deux cents motets et quelque cent trente cantates. Joyce DiDonato et Andrew Staples devraient insuffler toute la dimension émotionnelle à ces deux courtes mais sublimes pages. Production Théâtre des Champs-Elysées Maxime Emelyanychev Maxime Emelyanychev

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris





