Orchestre de chambre de ParisChristian Tetzlaff | violon et direction Christian Tetzlaff dans un audacieux joué-dirigé avec le rare concerto de Viotti tant admiré par Brahms. PROGRAMME Dvoøák Sérénade pour dix instruments à vent, violoncelle et contrebasse op. 44Viotti Concerto pour violon n° 22Widmann Insel der SirenenHaydn Symphonie n°2 Le programme concocté par Christian Tetzlaff invite à voyager aux quatre coins de l'Europe, et hors des sentiers battus. Le violoniste et chef d'orchestre allemand a en effet choisi la sombre et fiévreuse Symphonie no 52 de Haydn, trop rarement jouée, et l'étonnante Sérénade no 2 de Dvoøák pour dix instruments à vent, violoncelle et contrebasse, un effectif singulier qui permet de superbes combinaisons de timbres. Le Concerto pour violon no 22 de Viotti, que Brahms admirait, est une belle occasion de redécouvrir ce compositeur italien, qui partagea sa vie entre la France, Londres et l'Allemagne. Associant le voyage dans l'espace au voyage dans le temps, Christian Tetzlaff nous permettra d'entendre le chant mythique des sirènes de la Grèce antique, tel que l'a imaginé son compatriote et ami Jörg Widmann en 1997 dans Insel der Sirenen (« Île des sirènes »).

Théâtre des Champs-Elysées, 7 février 2024, PARIS

