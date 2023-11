Don Giovanni Théâtre des Champs-Elysées, 5 février 2024, PARIS.

Don Giovanni Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-02-05 à 19:30 (2024-02-05 au ). Tarif : 38.5 à 181.5 euros.

Opéra en version de concert——————————- Don GiovanniWolfgang Amadeus Mozart Un Don Giovanni d'exception célébrant le 100e anniversaire de la première venue de l'Opéra de Vienne avenue Montaigne. Opéra chanté en italien, surtitré en français et en anglaisDurée environ 3h10, entracte comprisDISTRIBUTION Christian Van Horn | Don GiovanniSlávka Zámeèníková | Donna Anna Bogdan Volkov | Don OttavioFederica Lombardi | Donna ElvirePeter Kellner | LeporelloAntonio Di Matteo | Le CommandeurMartin Häßler | MasettoPatricia Nolz | Zerlina Philippe Jordan | directionOrchestre de l'Opéra de VienneChœur de l'Opéra de Vienne Don Giovanni s'annonce fièrement comme un dramma giocoso. L'expression semble difficilement traduisible en français tant l'apparente contradiction des termes y est forte. Mais dès que l'on cherche à y pénétrer, on est précipité dans un délicieux tourbillon d'ambiguïtés. Rien ici n'est en fait assuré : le libertinage y est exalté mais les couples se croisent et se perdent. Le destin se joue des masques, jusqu'à l'ultime défi. Pour célébrer le 100e anniversaire de la première venue des musiciens viennois avenue Montaigne, Mozart donc mais aussi le retour à Paris de Philippe Jordan, qui après ses années à l'Opéra de Paris présida aux destinées musicales de celui de Vienne. Production Théâtre des Champs-Elysées

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

