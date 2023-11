Une Petite Flûte – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 3 février 2024, PARIS.

Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 15:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Jeune public—————-Une Petite Flûte d’après La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart Une Petite Flûte d’après Mozart conçue tout spécialement pour le jeune public pour s’adonner au chant avec la complicité de Julie Depardieu. Spectacle à partir de 6 ansOpéra chanté en français, surtitré en françaisDurée 1h30 environ La représentation débute par une mise en voix de 20 minutes. Représentation en Langue des Signes Française (LSF) Samedi 3 février 2024 15hReprésentation en audiodescription Dimanche 11 février 2024 15h DISTRIBUTION Joël Soichez | directionJulie Depardieu | mise en scèneDavid Belugou | scénographie et costumesHenri Tresbel | adaptation et traduction du livretJoël Fabing | lumièresFabien Hyon | TaminoLauranne Oliva / Manon Lamaison | PaminaAdrien Fournaison | PapagenoLouise Pingeot | PapagenaOlivier Gourdy | SarastroCharlie Guillemin | MonostatosAnne-Sophie Petit | La Reine de la Nuit Les Siècles Dimanche 21 janvier 2024 14h et 16h30 Ateliers d’apprentissage des chants, gratuit et ouvert à tous (durée 1h30, placement libre, réservation indispensable sur le site) Après une série italienne consacrée à Donizetti, Verdi et Rossini, nous poursuivons notre proposition d’opéras participatifs destinée au jeune public avec cette saison Une Petite Flûte d’après Mozart. En écho à sa « grande sœur » présentée à l’automne, tout est une nouvelle fois réuni, la magie, la fable, l’exotisme pour que les plus jeunes prennent goût à l’opéra. Et faisons confiance à Julie Depardieu pour y rajouter une touche personnelle et originale. L’occasion sera alors bien belle pour les scolaires et les familles de s’adonner au chant. NOUVELLE PRODUCTIONCoproduction Théâtre des Champs-Elysées | Atelier Lyrique de Tourcoing | Opéra de Reims Avec le soutien d’Aline Foriel-Destezet, Grand Mécène de la saison artistique du Théâtre des Champs-Elysées La Caisse des Dépôts s’engage pour l’accès à la culture des jeunes publics. ARKEMA, mécène des opéras Jeune Public, accompagne les actions de sensibilisation à la musique.La Fondation d’entreprise ENGIE, mécène de l’accessibilité au Théâtre des Champs-Elysées, soutient les initiatives en faveur des jeunes en situation de handicap. SPECTATEURS A MOBILITE REDUITE 6 emplacements sont réservés par date de représentation pour accueillir les spectateurs à mobilité réduite. En raison de la configuration spécifique de la salle, il est indispensable d’informer le théâtre de votre venue au moment de la réservation par téléphone au 01 49 52 50 50 En l’absence d’information préalable, l’accès à la salle ne pourra être garanti. Comment accéder au Théâtre De la rue à l’entrée : le Théâtre des Champs-Elysées est équipé d’une rampe d’accès pour les fauteuils roulants. Elle est située de part et d’autre de la façade. De l’entrée au hall, une plateforme motorisée permet d’accéder au hall, puis des contrôleurs vous accompagnent jusqu’en salle Une Petite Flûte (Julie Depardieu) Une Petite Flûte (Julie Depardieu)

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

22.0

EUR22.0.

