Opéra en version de concert————————————-Rinaldo GeorgFriedrich Haendel Rinaldo, réputé pour ses redoutables difficultés vocales, fut sans doute le plus grand succès de Haendel de son vivant et le reste aujourd’hui encore. Opéra chanté en italien, surtitré en français et en anglaisDurée environ 2h40, entracte compris DISTRIBUTION Carlo Vistoli | RinaldoEmõke Baráth | ArmidaChiara Skerath | AlmirenaLucile Richardot | GoffredoAnthea Pichanick | EustazioAndrea Mastroni | Argante Thibault Noally | violon et directionLes Accents Premier opéra du musicien conçu lors de son arrivée en terre anglaise et ouvrage réputé pour ses redoutables difficultés vocales, Rinaldo fut le plus grand succès de Haendel de son vivant. Composé à partir d’un livret relatant l’histoire de Renaud et de la magicienne Armide, il connut dès sa création un engouement sans précédent. Ecrit en quatorze jours et réutilisant – comme il en était alors de coutume – des airs d’ouvrages antérieurs, il fut donné sur la scène du Queen’s Theatre, selon de nombreux témoignages, dans une mise en scène extravagante et d’une richesse incroyable, le 24 février 1711. Repris très souvent tout au long de la carrière londonienne du musicien, l’œuvre connut plusieurs remaniements, selon les disponibilités et exigences des interprètes. Le duo Carlo Vistoli en Rinaldo et Emõke Baráth en Armida devrait porter haut l’exigence vocale de ce chef-d’œuvre. Production Théâtre des Champs-Elysées Thibault Noally Thibault Noally

Théâtre des Champs-Elysées
15, avenue Montaigne
Paris

