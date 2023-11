Evgeny Kissin – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 28 janvier 2024, PARIS.

Récital de piano——————EVGENY KISSIN Ingénieux programme-miroir pour le nouveau récital d’Evgeny Kissin.PROGRAMME Beethoven Sonate n° 27 op. 90Brahms Quatre Ballades op. 10Rachmaninov Six Moments musicauxProkofiev Sonate n° 2 op. 14 Après sa première venue à l’automne dernier pour le Concerto n° 3 de Rachmaninov, second rendez-vous cette saison d’Evgeny Kissin, cette fois-ci en solitaire pour un programme-miroir entre les grands « classiques » Beethoven et Brahms et la modernité russe de Rachmaninov et Prokofiev.Désormais jeune cinquantenaire, il a atteint une maturité musicale et un niveau d’interprétation unique, maîtrisant comme nul autre les difficultés techniques pour mettre à nu le drame et la noblesse de ses programmes. Nous le retrouverons à la fin du mois de mars suivant en compagnie d’un autre géant, le baryton Matthias Goerne, pour une soirée Schumann-Brahms. Productions Internationales Albert Sarfati Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024 Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

