Carmina Burana – Orchestre National de France – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:00 (2024-01-25 au ). Tarif : 33.0 à 104.5 euros.

Oratorio———–Carmina BuranaCarl Orff Cantate scénique composée sur des poèmes médiévaux, cette page fascine depuis sa création par la puissance de ses chœurs Durée environ 1h40, entracte comprisDISTRIBUTION Regula Mühlemann | sopranoMatthias Rexroth | contre-ténorLudovic Tézier | baryton Kazuki Yamada | directionOrchestre National de FranceChœur de Radio FranceMaîtrise de Radio France PROGRAMME En première partie de programmeRoussel Bacchus et Ariane, suite n° 2 Cette cantate monumentale est l’une des pages chorales les plus célèbres en particulier grâce à son premier mouvement « O fortuna », mais il est rare de l’entendre dans son intégralité. L’œuvre de Carl Orff (1895-1982), créée en 1935-1936, est fondée sur 24 poèmes médiévaux tirés d’un recueil appelé Carmina Burana, et publié pour la première fois en 1884. Ce nom signifie littéralement « Chants de Beuern », en référence au monastère de Benediktbeuern en Bavière, où ont été découverts les manuscrits. Le livret contient à la fois des textes en latin, moyen haut-allemand et ancien français. Les sujets profanes dont il traite, non sans une certaine ironie, sont nombreux et universels : la fluctuation de la fortune, la nature éphémère de la vie, la joie apportée par le retour du printemps, les plaisirs de l’alcool, de la chair, le jeu, la luxure… C’est aussi et surtout une œuvre qui impressionne par l’effectif qu’elle exige avec pas moins de 120 chanteurs enfants et adultes sur scène. Coproduction Théâtre des Champs-Elysées | Radio FranceFrance Musique enregistre ce concert. Les places en visibilité réduite correspondent à une catégorie 4 SPECTATEURS A MOBILITE REDUITE 6 emplacements sont réservés par date de représentation pour accueillir les spectateurs à mobilité réduite. En raison de la configuration spécifique de la salle, il est indispensable d’informer le théâtre de votre venue au moment de la réservation par téléphone au 01 49 52 50 50 En l’absence d’information préalable, l’accès à la salle ne pourra être garanti. Comment accéder au Théâtre De la rue à l’entrée : le Théâtre des Champs-Elysées est équipé d’une rampe d’accès pour les fauteuils roulants. Elle est située de part et d’autre de la façade. De l’entrée au hall, une plateforme motorisée permet d’accéder au hall, puis des contrôleurs vous accompagnent jusqu’en salle Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024 Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

33.0

EUR33.0.

