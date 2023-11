Quatuor Hanson Théâtre des Champs-Elysées, 21 janvier 2024, PARIS.

Quatuor Hanson Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-01-21 à 11:00 (2024-01-21 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Musique de chambre———————– Quatuor Hanson Le grand écart du quatuor Hanson naviguant de Chostakovitch à l’opus 131 de Beethoven. PROGRAMME ChostakovitchQuatuor à cordes n° 4 op. 83BeethovenQuatuor à cordes n° 14 op. 131 Les Hanson nous régalaient l’an dernier d’un concert où le XXe siècle dialoguait avec la Première Ecole de Vienne. Ils remettent ça ce matin en conviant deux compositeurs souvent rapprochés l’un de l’autre. De Chostakovitch, nous entendrons le Quatuor n° 4 (1949), composé alors qu’une grande partie de son catalogue vient d’être interdit par le régime. De Beethoven, la formation sondera ensuite l’immense Quatorzième, dans lequel Wagner entendait tour à tour « la chose la plus mélancolique que la musique n’ait jamais exprimée », une « consultation tenue avec Dieu », et « la danse du monde lui-même : plaisir sauvage, plainte douloureuse, extase d’amour, joie suprême, gémissement, furie, volupté et souffrance […] ». Tout un programme. Coréalisation Jeanine Roze Production | Théâtre des Champs-Elysées Quatuor Hanson Quatuor Hanson

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

38.5

EUR38.5.

Votre billet est ici