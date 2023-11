Le Carnaval Baroque – Direction Vincent Dumestre Théâtre des Champs-Elysées, 15 janvier 2024, PARIS.

Le Carnaval Baroque L’univers de faste et de grotesque d’un carnaval italien au milieu du XVIIe siècle. Spectacle chanté en italienDurée environ 1h20 sans entracte DISTRIBUTION Vincent Dumestre | conception, direction, guitare baroque et colascioneCécile Roussat | mise en scène et chorégraphieFrançois Destors | scénographieChantal Rousseau | costumesChristophe Naillet | lumièresMathilde Benmoussa | maquillageJulie Coffinières | masques Anaïs Bertrand | mezzo-sopranoPaco Garcia | ténorMartial Pauliat | ténorIgor Bouin | barytonStefano Amori, Julien Lubek | mimesQuentin Bancel, Antoine Hélou, Rocco Le Flem, Johan Pagnot | acrobatesDésiré Lubek, Izia Le Flem, Iago Le Flem | enfants Le Poème Harmonique PROGRAMME Art du cirque, musique et danse du XVIIe siècleD’Il Fàsolo à Monteverdi Ce Carnaval Baroque déploie toute sa splendeur dans l’univers de faste et de grotesque d’un carnaval italien au milieu du XVIIe siècle. La rencontre poétique entre acrobates, jongleurs, mimes, chanteurs et musiciens offre un spectacle inclassable à la croisée de plusieurs disciplines artistiques, se nourrissant tout autant de musiques populaires, de chant baroque que de commedia dell’arte. Une invitation au dépaysement à venir découvrir de 7 à 77 ans. Coproduction Jeanine Roze Production | Céleste Productions – Les Grandes Voix Vincent Dumestre Vincent Dumestre

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

