Récital de piano———————– Roger Muraro | piano Une matinée en compagnie du pianiste Roger Muraro pour explorer les 24 Préludes de Chopin. PROGRAMME En compagnie de Frédéric Chopin…Scarlatti Sonate pour piano L. 87Scriabine Fantaisie pour piano op. 28Chopin 24 Préludes pour piano op. 28 On n’associe pas forcément le nom de Roger Muraro à celui de Domenico Scarlatti. Il nous y captivera pourtant le temps d’un bref mais entêtant Allegro. Et ensuite ? Retour en terrain connu. Venu à Scriabine vers 23 ans par la Sonate n° 4, le disciple du couple Loriod-Messiaen voulut ensuite approfondir sa connaissance du personnage pour mieux cerner sa « folie » et sa musique. Il nous livrera le résultat de ses recherches dans la Fantaisie opus 28, dont le chromatisme annonce, en 1900, celui du Divin Poème. Mais la majeure partie de la matinée sera consacrée à l’exploration des 24 Préludes de Chopin où, selon Liszt, « tout semble de premier jet, d’élan, de soudaine venue ». L’interprète n’y laissera cependant rien au hasard. Coréalisation Jeanine Roze Production | Théâtre des Champs-Elysées Placement libre- 9 ans : billet gratuit à retirer au contrôle le matin du concert Roger Muraro Roger Muraro

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

