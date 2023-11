Orchestre de Chambre de Paris, Gabor Kali, Roger Muraro – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 11 janvier 2024, PARIS.

Orchestre de chambre de ParisGábor Káli | directionRoger Muraro | piano Le jeune chef hongrois Gábor Káli et le piano de Roger Muraro pour un programme où s'entremêlent âme slave et danses hongroises. PROGRAMME Kodály Danses de MarosszékChopin Concerto pour piano et orchestre n° 2 op. 21Dvoøák Suite tchèque op. 39Kodály Danses de Galánta Au XIXe siècle, alors que l'est de l'Europe est sous le joug de l'Autriche ou de la Russie, les musiciens revendiquent leur identité nationale en se référant à la culture populaire. Dans son Concerto pour piano n° 2, Chopin associe sa fascination pour le bel canto italien à des rythmes typiquement polonais. Quand il part pour Vienne en novembre 1830, quelques mois après la création de l'œuvre à Varsovie, il ignore qu'il ne reverra jamais sa terre natale. Dans la Suite tchèque de Dvoøák (1879), les trois mouvements rapides s'inspirent de danses populaires : la polka, la sousedská et le furiant. Ce sont aussi des danses qui constituent deux des plus célèbres partitions orchestrales de Kodály, composées après l'indépendance de la Hongrie : les Danses de Marosszék, sur des mélodies de Transylvanie (1930), et les Danses de Galánta (1933), qui doivent leur nom à la ville où Kodály a passé une partie de son enfance.

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

