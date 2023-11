Iphigénie en Tauride – Direction Hervé Niquet Théâtre des Champs-Elysées, 9 janvier 2024, PARIS.

Iphigénie en Tauride – Direction Hervé Niquet Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-01-09 à 19:30. Tarif : 33.0 à 104.5 euros.

Opéra en version de concert————————————- Iphigénie en Tauride Henry Desmarest / André Campra Un ouvrage rare initié par Desmarest et achevé par Campra, deux compositeurs représentatifs de l’âge d’or du Grand Siècle français. Opéra chanté en français, surtitré en français et en anglaisDurée environ 2h45, entracte comprisDISTRIBUTION Véronique Gens | IphigénieReinoud Van Mechelen | PyladeTassis Christoyannis | OresteDavid Witczak | ThoasOlivia Doray | ElectreFloriane Hasler | DianeTomislav Lavoie | L’Ordonnateur / L’Océan Antonin Rondepierre | Un habitant de Délos / Triton / Le Grand SacrificateurJehanne Amzal | Isménide, Première habitante de Délos / Première nymphe / Première prêtresseMarine Lafdal-Franc | Deuxième habitante de Délos / Deuxième nymphe / Deuxième prêtresse Hervé Niquet | directionOrchestre et Chœur Le Concert Spirituel Modèle de la tragédie lyrique à la française (5 actes et un prologue), cette Iphigénie fut commencée par Desmarest puis achevée quelques années plus tard par Campra et créée à l’Académie Royale de musique en 1704. Talentueux et précoce, Henry Desmarest (1661-1741) était promis à une brillante carrière au service de Louis XIV mais son destin fut bouleversé par un fait divers le contraignant à l’exil… Et ainsi à laisser inachevé son ouvrage. Sa musique dans le paysage musical français de l’époque se distingue tout particulièrement par les multiples influences étrangères, souvenirs de ses nombreux voyages à travers l’Europe. La sensibilité et la virtuosité de ses œuvres en font un des compositeurs les plus remarquables de sa génération. Né en 1660 à Aix-en-Provence et mort à Versailles en 1744, André Campra occupe lui aussi une place de premier ordre sur la scène lyrique française et dans le domaine de la musique religieuse. Maître de musique à Notre-Dame de Paris, puis à l’Académie royale et à la chapelle royale de Versailles, il occupa des postes clés qui lui ont permis de bénéficier d’une influence considérable de son vivant. Pour cette invitation à la découverte de cet ouvrage à « quatre mains », Hervé Niquet a une fois de plus réuni à ses côtés une équipe de chanteurs fidèles et familiers de ce répertoire. Coproduction Théâtre des Champs-Elysées | Le Concert Spirituel | Centre de musique baroque de Versailles Hervé Niquet Hervé Niquet

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

