Trio Wanderer Théâtre des Champs-Elysées, 7 janvier 2024, PARIS.

Trio Wanderer Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2024-01-07 à 11:00 (2024-01-07 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Musique de chambre———————–Trio Wanderer Le voyage dominical du Trio Wanderer de Haydn à Chopin. PROGRAMME En compagnie de Frédéric Chopin…HaydnTrio pour piano, violon et violoncelle n° 43 Hob. XV:27LisztTristia, pour piano, violon et violoncelle S. 723cVallée d’Obermann, extrait des Années de pèlerinage (Première année, Suisse)ChopinTrio pour piano, violon et violoncelle op. 8 En 2018, un « Choc » de Classica et un Gramophone Award récompensaient leur seconde incursion chez Haydn pour Harmonia Mundi – Diapason en profitait alors pour encenser leur « goût exquis dans le sens du récit ». Les Wanderer reprennent aujourd’hui le Trio n° 43 de l’auteur de La Création, gravé il y a vingt-deux ans pour le même label. Après un détour du côté de chez Liszt, rendez-vous avec le jeune Chopin, dont l’Opus 8 de 1829 charrie des couleurs de cordes assez sombres. Le Polonais pensa même un temps remplacer le violon traditionnel par un alto qui changerait tout. Et nous priver de l’archet de Jean-Marc Phillips-Varjabédian ? Finalement non : il se contentera de ne pas trop solliciter le haut de la portée. Coréalisation Jeanine Roze Production | Théâtre des Champs-Elysées Trio Wanderer Trio Wanderer

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

38.5

EUR38.5.

Votre billet est ici