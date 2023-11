Le Malade Imaginaire avec la Troupe de la Comédie-Française – Théâtre des Champs-Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 24 décembre 2023, PARIS.

Le Malade Imaginaire avec la Troupe de la Comédie-Française – Théâtre des Champs-Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2023-12-24 à 15:00 (2023-12-22 au ). Tarif : 17.0 à 77.0 euros.

» Me couper un bras et me crever un oeil afin que l’autre se porte mieux ? La belle opération de me rendre borgne et manchot ! » Descriptif : Voilà les seules limites « médicales » que se donnent Argan, hypocondriaque notoire. Il enchaine les clystères, lavements et autres purgations pour guérir de ses maladies imaginaires et prévoit même de marier sa fille à un médecin, car comme il le dit avec une honnête niaiserie : » C’est pour moi que je lui donne un mari médecin ! Et une fille de bon naturel doit être ravie d’épouser ce qui est utile à la santé de son papa » Chacun d’entre nous connait un Argan, peut être le sommes-nous un peu nous-même ? Rions ensemble de nos propres travers ! Le Malade Imaginaire avec la Troupe de la Comédie-Française Le Malade Imaginaire avec la Troupe de la Comédie-Française

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

