Emmanuel Pahud & Maja Avramovic Théâtre des Champs-Elysées, 17 décembre 2023, PARIS.

Emmanuel Pahud & Maja Avramovic Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2023-12-17 à 11:00 (2023-12-17 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Musique de chambre———————–Emmanuel Pahud | flûteMaja Avramovic | violonJoaquín Riquelme García | altoTim Park | violoncelle Emmanuel Pahud convoque quelques amis chambristes pour célébrer les saisons. PROGRAMME Mozart Quatuor pour flûte et cordes n° 3 K. 285bDvoøák Quatuor à cordes n° 12 op. 96 B. 179 « Américain » (transcription pour flûte et trio à cordes de Stephan Koncz) Membre des Berliner Philharmoniker depuis trente ans, Emmanuel Pahud, qui débauche deux de ses collègues du prestigieux orchestre – la violoniste Maja Avramovic et l’altiste Joaquín Riquelme García –, commencera par nous enchanter avec la flûte de Mozart. Autant dire que le primesautier K. 285b, entamé à Mannheim le jour de Noël 1777, nous fera presque le printemps avant l’hiver. Un voyage plus lointain nous attend en seconde partie de programme : pour ouvrir les fenêtres du Théâtre des Champs-Elysées sur les paysages de l’Iowa, le souffleur emprunte sa transcription du Quatuor « Américain » de Dvoøák à l’ami Stephan Koncz, violoncelliste au sein de la même phalange que lui. C’est l’été au Nouveau Monde ! Coréalisation Jeanine Roze Production | Théâtre des Champs-Elysées Placement libre- 9 ans : billet gratuit à retirer au contrôle le matin du concert

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

38.5

EUR38.5.

Votre billet est ici