Grand Concert de Noël Radio Classique Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 15:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 33.0 à 104.5 euros.

Grand Concert de Noël Radio Classique Un moment de fête et de partage mêlant chefs-d’œuvre classiques et une sélection des plus beaux chants de Noël. PROGRAMME Interprètes et programme communiqués ultérieurement A l’image du célébrissime Concert du Nouvel An viennois, Paris a désormais son Grand Concert de Noël : un événement musical féerique et chaleureux, dans l’esprit des fêtes de fin d’année. Après le succès des éditions précédentes, deux nouvelles soirées sont proposées au Théâtre des Champs-Elysées pour faire vivre en musique la magie des fêtes au rythme des plus réjouissants chefs-d’œuvre du répertoire classique et des plus beaux chants de Noël. Production Radio Classique

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

