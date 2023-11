La Chauve-souris Théâtre des Champs-Elysées, 13 décembre 2023, PARIS.

La Chauve-souris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2023-12-13 à 19:30 (2023-12-13 au ). Tarif : 33.0 à 104.5 euros.

Opéra en version concert——————————— La Chauve-sourisDie FledermausJohann Strauss La Chauve-souris est un coup de maître de Johann Strauss. Un chef-d’œuvre pétillant qui illustre avec brio l’âge d’or viennois. Opéra chanté en allemand, surtitré en français et en anglaisDurée environ 2h50, entracte comprisDISTRIBUTION Huw Montague Rendall | EisensteinJacquelyn Stucker | RosalindeSamuel Hasselhorn | FalkeAlina Wunderlin | AdèleSandrine Buendia | IdaMagnus Dietrich | AlfredKre?imir ?picer | BlindMarina Viotti | OrlofskySunnyi Melles | Frosch (rôle parlé) Marc Minkowski | directionLes Musiciens du Louvre Inspirée d’une pièce française signée des librettistes de quelques-uns des plus grands succès d’Offenbach et bientôt de Carmen, Meilhac et Halévy, La Chauve-souris fut le coup d’essai et un coup de maître de Johann Strauss II, roi de la valse et de l’opérette viennoise. Un chef-d’œuvre qui n’a jamais pris l’ombre d’une ride et qui illustre avec brio cet âge d’or de Vienne sur lequel il semble porter, déjà, un regard nostalgique. A l’occasion d’un bal masqué, coups bas et mensonges emportent, dans un tourbillon, chacun des participants à la soirée. La Chauve-souris est un pur joyau musical de tous les instants décrivant avec autant de cynisme que de tendresse une époque et ses travers… Et gageons que Marc Minkowski saura insuffler le vent de théâtralité dont il sait faire preuve dans ce genre de répertoire. Production Théâtre des Champs-Elysées Johann Strauss Johann Strauss

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

