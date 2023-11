L’Enlèvement au Sérail – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 11 décembre 2023, PARIS.

Opéra en version concert———————————- L’Enlèvement au sérail Die Entführung aus dem SerailWolfgang Amadeus Mozart L’Enlèvement au sérail où rivalisent faux exotisme et tendresse irrésistible pour former un cocktail dont saura se souvenir Rossini. DISTRIBUTION Albina Shagimuratova | ConstanceJulien Behr | BelmonteFlorie Valiquette | BlondeSulkhan Jaiani | OsminSahy Ratia | Pedrillo Julien Chauvin | directionLe Concert de la LogeChœur Fiat Cantus | direction Thomas Tacquet Longtemps considéré comme une partition mineure, L’Enlèvement au sérail est aujourd’hui reconnu comme l’une des pièces lyriques importantes du catalogue mozartien. Les disparités de style jadis reprochées sont désormais saluées comme la marque évidente d’une plaisante diversité où la noblesse de ton et la virtuosité de Constance s’harmonisent au pétillant entrain de Blonde et à l’irrésistible drôlerie d’Osmin. La place singulière de L’Enlèvement tient au fait que, situé à la charnière de deux périodes du parcours opératique de Mozart, on y décèle à la fois la spontanéité de la jeunesse qui s’achève et la maîtrise d’une écriture déjà pleinement mature. Faux exotisme mais délicatesse et tendresse irrésistible, un cocktail dont saura se souvenir quelques années plus tard Rossini. Julien Chauvin et une jeune équipe réunie à ses côtés sauront lui rendre toute sa saveur. Production Théâtre des Champs-Elysées Florie Valiquette, Sahy Ratianarinaivo, Le Concert de la Loge, Albina Shagimuratova, Julien Behr, Julien Chauvin Florie Valiquette, Sahy Ratianarinaivo, Le Concert de la Loge, Albina Shagimuratova, Julien Behr, Julien Chauvin

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

