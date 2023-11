Oratorio de Noël Théâtre des Champs-Elysées, 8 décembre 2023, PARIS.

Oratorio de NoëlWeihnachtsoratoriumJean-Sébastien Bach Un sommet de l’œuvre chorale de Bach servi par Masaaki Suzuki, un maître du répertoire du Cantor de Leipzig. DISTRIBUTION Anna Dennis | sopranoHugh Cutting | altoGuy Cutting | ténorFlorian Stoertz | basse Masaaki Suzuki | directionOrchestra of the Age of EnlightenmentChoir of the Age of Enlightenment Aux côtés de ses Passions, l’Oratorio de Noël de Bach appartient aux grandes œuvres chorales les plus souvent jouées dans toute l’histoire de la musique sacrée. Découpé en cantates, l’Oratorio de Noël, débutant avec la naissance de Jésus et se concluant par l’adoration des rois mages, était à l’origine destiné à être exécuté sur six jours consécutifs. L’œuvre puise amplement dans les Evangiles de Saint Luc et Saint Matthieu et offre l’une des pages les plus magistrales de l’art de Bach. Production Théâtre des Champs-ElyséesConcert chanté en allemand, surtitré en français et en anglais. Masaaki Suzuki Masaaki Suzuki

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

