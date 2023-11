Orchestre National de France, Trevor Pinnock, direction – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 7 décembre 2023, PARIS.

Orchestre National de France, Trevor Pinnock, direction – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 20:00 (2023-12-07 au ). Tarif : 28.6 à 71.5 euros.

Orchestre national de FranceTrevor Pinnock | directionGil Shaham | violon Le chef et claveciniste Trevor Pinnock et le violoniste Gil Shaham réunis pour un voyage Beethoven- Schubert. PROGRAMME Beethoven Concerto pour violon et orchestre op. 61Schubert Symphonie n° 9 D. 944 « La Grande » EN QUELQUES MOTS Le chef et claveciniste Trevor Pinnock, légende du baroque, reconnu notamment pour le parcours de The English Concert dont il fut le chef pendant 30 ans, ne s’interdit pas pour autant de voyager dans le répertoire classique. Lui qui encore récemment proclamait sur Twitter que « la musique de Schubert est révolutionnaire ! » en fera démonstration ce soir avec l’ultime symphonie du compositeur, cette page testamentaire symbole de l’accomplissement de son art et pour laquelle Schumann vantait les « divines longueurs ». Avant cela, il conduira Gil Shaham dans l’unique concerto pour violon de Beethoven, contemporain de la quatrième symphonie et du Quatrième concerto pour piano. Le violoniste est tombé amoureux de cette œuvre tout jeune, en l’entendant sous l’archet de David Oïstrakh… Depuis, la magie n’a jamais cessé d’opérer et il l’inscrit volontiers à ses programmes. Coproduction Théâtre des Champs-Elysées | Radio FranceFrance Musique enregistre ce concert. Les places en visibilité réduite correspondent à une catégorie 4 SPECTATEURS A MOBILITE REDUITE 6 emplacements sont réservés par date de représentation pour accueillir les spectateurs à mobilité réduite. En raison de la configuration spécifique de la salle, il est indispensable d’informer le théâtre de votre venue au moment de la réservation par téléphone au 01 49 52 50 50 En l’absence d’information préalable, l’accès à la salle ne pourra être garanti. Comment accéder au Théâtre De la rue à l’entrée : le Théâtre des Champs-Elysées est équipé d’une rampe d’accès pour les fauteuils roulants. Elle est située de part et d’autre de la façade. De l’entrée au hall, une plateforme motorisée permet d’accéder au hall, puis des contrôleurs vous accompagnent jusqu’en salle Orchestre National de France, Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024 Orchestre National de France, Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

28.6

EUR28.6.

Votre billet est ici