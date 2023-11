Orchestre Consuelo – Théâtre des Champs-Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 6 décembre 2023, PARIS.

Orchestre Consuelo – Théâtre des Champs-Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2023-12-06 à 20:00 (2023-12-06 au ). Tarif : 28.6 à 71.5 euros.

Orchestre Consuelo Victor Julien-Laferrière | directionPierre Génisson | clarinette La fête à Mozart et à la clarinette avec Pierre Génisson et Victor Julien-Laferrière. PROGRAMME Mozart Les Noces de Figaro, ouvertureConcerto pour clarinette et orchestre K. 622, Symphonie n° 38 K. 504 « Prague »« Una donna a quindici anni », « Come scoglio », airs extrait de Così fan tutte (arrangements pour clarinette)« Voi che sapete », air extrait des Noces de Figaro (arrangement pour clarinette) On connaît l’histoire d’amour entre Mozart et la clarinette, une histoire qui naît le jour où le compositeur découvre l’usage que fait l’orchestre de Mannheim de cet instrument, récemment intégré à son pupitre d’instruments à vent. Puis vient la rencontre décisive avec Anton Stadler, qui joue de la clarinette (mais aussi du cor de basset). Commence alors une amitié qu’on peut qualifier de spirituelle, Mozart et Stadler étant frères au sein de la même loge maçonnique. Dans l’esprit de Mozart, la clarinette va devenir l’instrument de la fraternité, comme il l’illustre par exemple dans l’orchestre de La Flûte enchantée. Mais la clarinette devient aussi le protagoniste essentiel de trois partitions instrumentales que Mozart compose pour son ami Anton : le Trio K. 492 dit « Des quilles », le Quintette K. 581 et le Concerto K. 622, sa dernière partition instrumentale achevée. Non content de donner ce dernier concerto ce soir, Pierre Genisson, l’un des meilleurs représentants de l’école des vents français, accompagné du non moins talentueux chef et violoncelliste Victor Julien-Laferrière et son orchestre Consuelo, nous offrent trois arrangements pour clarinette parmi les plus célèbres airs d’opéras du musicien. Coréalisation Céleste Productions – Les Grands Solistes | Petrus Music Victor Julien-Laferrière, Pierre Genisson, Orchestre Consuelo, Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024 Victor Julien-Laferrière, Pierre Genisson, Orchestre Consuelo, Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

