Adriana Lecouvreur – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 5 décembre 2023, PARIS.

Adriana Lecouvreur – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2023-12-05 à 19:30 (2023-12-05 au ). Tarif : 33.0 à 104.5 euros.

Opéra en version concert—————————– Adriana LecouvreurFrancesco Cilea Théâtre, amour et vengeance s’entremêlent sur une partition brillante. Elena Stikhina et Brian Jagde pour une rencontre au sommet. Opéra chanté en italien, surtitré en français et en anglaisDurée environ 2h50, entracte comprisDISTRIBUTION Elena Stikhina | AdrianaBrian Jagde | MauriceMisha Kiria | MichonnetClémentine Margaine | La Princesse de BouillonMaurizio Muraro | Le Prince de BouillonRobert Lewis* | L’Abbé de ChazeuilGiulia Scopelliti* | Mademoiselle JouvenotThandiswa Mpongwana* | Mademoiselle DangevillePete Thanapat* | Quinault * soliste du Lyon Opéra Studio Daniele Rustioni | directionOrchestre et Chœurs de l’Opéra de Lyon | direction Benedict Kearns Théâtre (la scène de la Comédie-Française), amour et vengeance (deux femmes éprises du même homme) s’entremêlent sur une partition brillante. Adapté de la vie romancée de la grande comédienne éponyme du Français qui triompha en son temps dans Racine et Corneille, l’ouvrage de Cilea illustre avec brio la confrontation des deux rivales les plus poignantes du répertoire vériste. Adriana (Elena Stikhina) et la Princesse de Bouillon (Clémentine Margaine, immense Carmen sur toutes les grandes scènes à travers le monde) se disputent donc les faveurs d’un même homme, Maurice (Brian Jagde). Ce sera donc l’occasion de retrouver le couple Stikhina-Jagde qui a ensemble triomphé dans une récente Tosca à l’Opéra de Paris. La soprano russe est de toute beauté dans les emplois de grande soprano lyrique tandis que le ténor américain a fait briller son timbre soyeux sur les plus grandes scènes. Rencontre au sommet assurée. Coproduction Théâtre des Champs-Elysées | Opéra de Lyon Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024 Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

33.0

EUR33.0.

Votre billet est ici