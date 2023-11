Edgar Moreau & David Kadouch Théâtre des Champs-Elysées, 3 décembre 2023, PARIS.

Récital piano & violoncelle———————–Edgar Moreau | violoncelleDavid Kadouch | piano Le duo Edgar Moreau-David Kadouch en parfaite harmonie. PROGRAMME En compagnie de Frédéric Chopin…BeethovenSonate pour violoncelle et piano n° 3 op. 69ChopinSonate pour violoncelle et piano op. 65Introduction et Polonaise brillante op. 3 Le grand public avait découvert le duo formé par Edgar Moreau et David Kadouch autour d’un programme de musique française enregistré en 2018 (Erato). Ils ouvrent cette fois leur récital avec l’Opus 69 de Beethoven qui, composé entre les Symphonies n°s 5 et 6, franchit un cap vers la modernité. Les compères rappelleront ensuite les affinités de Chopin avec le violoncelle. A côté de l’Introduction et Polonaise de jeunesse, ils s’empareront de la Sonate opus 65 que le grand Frédéric composa difficilement – « J’en suis tantôt satisfait tantôt insatisfait. Je la mets dans un coin puis la reprends », notait-il en 1846. Si elle tombe parfaitement sous l’archet, c’est sans doute que l’auteur fut conseillé par l’ami Auguste Franchomme, avec lequel il la créa lors de son dernier concert en public. Coréalisation Jeanine Roze Production | Théâtre des Champs-Elysées Placement libre- 9 ans : billet gratuit à retirer au contrôle le matin du concert Edgar Moreau, David Kadouch Edgar Moreau, David Kadouch

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

