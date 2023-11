Orchestre de Chambre de Paris, Antje Weithaas – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 29 novembre 2023, PARIS.

Orchestre de Chambre de Paris, Antje Weithaas – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 20:00 (2023-11-29 au ). Tarif : 19.0 à 60.5 euros.

Orchestre de chambre de ParisAntje Weithaas | violon et direction La violoniste et chef Antje Weithaas chez Haydn, Hartmann et Brahms : du tragique à la félicité. PROGRAMME Haydn Symphonie n° 44 FunèbreHartmann Concerto funèbre pour violon et orchestreBrahms Sérénade op. 11 La musique n’a pas besoin de mots pour sourire ou pleurer. Haydn le savait, puisqu’il souhaitait que l’on joue l’Adagio de sa Symphonie n° 44 à ses obsèques. Vœu non exaucé, mais le mouvement sera toutefois donné quelques mois plus tard, lors d’une cérémonie d’hommage. Quant à Hartmann, il envisageait au départ son Concerto funèbre, pour violon et orchestre à cordes, donné ici en hommage à Lars Vogt, comme un requiem. En réaction à l’annexion de la Tchécoslovaquie par le Troisième Reich, il l’achève au moment où l’armée allemande envahit la Pologne. En 1959, il le révise, preuve de son attachement à cette œuvre « grave et désespérée ». C’est en revanche avec un sentiment de félicité que Brahms compose sa première Sérénade (1858), même si le mouvement lent se voile par moments de nostalgie. Production Orchestre de chambre de Paris Les places en visibilité réduite correspondent à une catégorie 4 SPECTATEURS A MOBILITE REDUITE 6 emplacements sont réservés par date de représentation pour accueillir les spectateurs à mobilité réduite. En raison de la configuration spécifique de la salle, il est indispensable d’informer le théâtre de votre venue au moment de la réservation par téléphone au 01 49 52 50 50 En l’absence d’information préalable, l’accès à la salle ne pourra être garanti. Comment accéder au Théâtre De la rue à l’entrée : le Théâtre des Champs-Elysées est équipé d’une rampe d’accès pour les fauteuils roulants. Elle est située de part et d’autre de la façade. De l’entrée au hall, une plateforme motorisée permet d’accéder au hall, puis des contrôleurs vous accompagnent jusqu’en salle Orchestre de chambre de Paris Orchestre de chambre de Paris

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici