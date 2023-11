Philippe Jaroussky Théâtre des Champs-Elysées, 26 novembre 2023, PARIS.

Philippe Jaroussky | contre-ténorLe Concert de la LogeJulien Chauvin | violon et direction Quand l’élégance et la curiosité de Philippe Jaroussky nous entrainent à découvrir quelques perles oubliées du XVIIIe siècle. PROGRAMME Forgotten ariasHasse Ouverture, « Ma che vi fece », « Sperai vicino il lido », « Misero pargoletto », extraits de DemofoonteLeo Ouverture extraite de Catone in UticaValentini « Se mai senti spirarti sul volto », air extrait de La Clemenza di TitoTraëtta « Dove son che m’avenne… Gemo in un punto e fremo », récitatif et air extraits de L’OlimpiadeBernasconi « Siam navi all’onde algenti », air extrait de L’OlimpiadeFerrandini Gelido in ogni vena Haendel Ouverture extraite d’AriodanteJ. C. Bach « Per quel paterno amplesso », air extrait d’ArtaserseJommelli « Fran cento affanni », air extrait d’Artaserse A-t’on encore besoin de présenter ici Philippe Jaroussky tant son histoire est liée depuis plus de vingt ans au Théâtre de l’avenue Montaigne ? Sa parfaite maîtrise technique lui permet des nuances aussi audacieuses que périlleuses et cela dans les répertoires les plus divers. Car c’est depuis longtemps un musicien curieux d’expérimenter de nouveaux horizons. Si son terrain de prédilection reste la musique ancienne, on l’a aussi entendu dans la mélodie française, Schubert, chez la très contemporaine compositrice finlandaise Kaija Saariaho ou à célébrer la mémoire de Barbara au rythme des cordes pincées de Thibaut Garcia. Puis on l’a récemment découvert en fosse et au pupitre pour un mémorable Giulio Cesare. Le voici revenu pour un temps à l’exercice du récital en compagnie du Concert de la Loge et du violoniste Julien Chauvin pour une plongée dans l’atmosphère musicale du XVIIIe siècle et y découvrir quelques perles oubliées de Valentini, J.C. Bach, Hasse, Jommelli, Bernasconi, Ferrandini et Traëtta. Production Théâtre des Champs-Elysées Le Concert de la Loge, Philippe Jaroussky, Julien Chauvin Le Concert de la Loge, Philippe Jaroussky, Julien Chauvin

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

