Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:00. Tarif : 19.0 à 60.5 euros.

Orchestre de chambre de ParisMatthias Pintscher | directionDeborah Nemtanu | violonJossalyn Jensen | alto Matthias Pintscher et l’Orchetstre de chambre de Paris entre Vienne et Paris. PROGRAMME Fauré Masques et Bergamasques, suite d’orchestre op. 112Mozart Symphonie concertante K. 364Beethoven Symphonie n° 3 op. 55 « Héroïque » Récemment encore, le nom de Matthias Pintscher était associé à la musique contemporaine. Mais depuis plusieurs années, le compositeur allemand développe son activité de chef dans le répertoire classique et romantique. En première partie, Deborah Nemtanu et Jossalyn Jensen, solistes de l’Orchestre de chambre de Paris, mêleront leurs archets dans la Symphonie concertante pour violon et alto de Mozart, au bouleversant mouvement lent. Auparavant, le concert aura été ouvert par les Masques et Bergamasques de Fauré, en prélude au centième anniversaire de la mort du compositeur qui sera célébré en 2024. La monumentale Symphonie « Eroica » est quant à elle le reflet de l’admiration de Beethoven pour Bonaparte et de son aversion pour Napoléon Ier dès lors qu’il s’était proclamé empereur. Production Orchestre de chambre de Paris Orchestre de chambre de Paris Orchestre de chambre de Paris

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

