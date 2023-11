La Flûte Enchantée – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées, 20 novembre 2023, PARIS.

La Flûte Enchantée – Théâtre des Champs Elysées, Paris Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2023-11-20 à 19:30 (2023-11-14 au ). Tarif : 38.5 à 198.0 euros.

Opéra mis en scène———————–LA FLÛTE ENCHANTÉEDie ZauberflöteWolfgang Amadeus Mozart Mêlant féerie, rituel maçonnique et romance sentimentale, La Flûte est un voyage des ténèbres vers la lumière et l’occasion pour Cédric Klapisch de s’initier au monde l’opéra.Opéra chanté en allemand, surtitré en français et en anglaisDurée environ 3h, entracte compris DISTRIBUTION François-Xavier Roth | directionCédric Klapisch | mise en scèneClémence Bezat | scénographieStéphane Rolland et Pierre Martinez | costumesAlexis Kavyrchine | lumières Cyrille Dubois | TaminoRegula Mühlemann | PaminaFlorian Sempey | PapagenoCatherine Trottmann | PapagenaJean Teitgen | SarastroMarc Mauillon | MonostatosAleksandra Olczyk | La Reine de la NuitJudith van Wanroij | La Première DameIsabelle Druet | La Deuxième DameMarion Lebègue | La Troisième DameUgo Rabec | Le Premier prêtre / Le Deuxième homme d’armesBlaise Rantoanina | Le Deuxième prêtre / Le Premier homme d’armesJosef Wagner | Le narrateur Les SièclesChœur Unikanti-Maîtrise des Hauts-de-Seine | direction Gaël Darchen La Flûte enchantée est une œuvre unique bien qu’elle s’inscrive dans la tradition du Singspiel, la version allemande de ce qu’en France on appelait l’opéra comique et dont la particularité est de mêler dialogues parlés et chant. Page tout aussi mystérieuse que fascinante, elle fut composée quelques semaines avant la mort du musicien. Le livret de Schikaneder, frère en maçonnerie de Mozart, s’est depuis longtemps prêté à toutes les interprétations : récit symbolique, conte allégorique, fable populaire, comédie féerique… Chacun y trouvera sa Pamina. Au-delà, reste la musique de Mozart, tout empreinte de légèreté virevoltante où le rire, l’émotion et la gravité alternent avec brio. Ce long chemin de l’enfance à l’âge adulte, des émois adolescents à l’amour ne peuvent que trouver résonances chez le cinéaste Cédric Klapisch. Une première pour lui à l’opéra et l’occasion de glisser de la chronique familiale à la fable initiatique. Au pupitre de ses musiciens des Siècles, le brillantissime François-Xavier Roth et à ses côtés, quelques-uns de cette si extraordinaire génération de chanteurs français du moment. NOUVELLE PRODUCTIONCoproduction Théâtre des Champs-Elysées | Atelier Lyrique de Tourcoing | Théâtre Impérial–Opéra de Compiègne | Opéra de Nice-Côte d’Azur Avec le soutien d’Aline Foriel-Destezet,Grand Mécène de la saison artistique du Théâtre des Champs-Elysées Mediawan, mécène de l’opéra La Flûte enchantéeLa Maison Stéphane Rolland crée les costumes dans le cadre d’un mécénat de compétences. La Flûte Enchantée (mise en scène Cédric Klapisch), Théâtre des Champs Elysées – Saison 2023-2024

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

