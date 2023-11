Les Musiciens de Saint-Julien Théâtre des Champs-Elysées, 19 novembre 2023, PARIS.

Les Musiciens de Saint-Julien Théâtre des Champs-Elysées. 2023-11-19 à 11:00. Tarif : 38.5 euros.

Concert———————– Les Musiciens de Saint-JulienFrançois Lazarevitch | flûte et directionJulie Roset | soprano Le triomphe éternel de Haendel au travers de la flûte et de la voix. PROGRAMME Haendel, sweet birdHaendel « Sweet bird », air extrait d’Il Penseroso ed il Moderato, avec flûte traversière soloTra le fiamme, cantate pour soprano, viole de gambe, hautbois, deux flûtes à bec et cordesConcerto grosso op. 6 n° 3« No, no I’ll take no less », air extrait de Semele« Ombre, piante, urne funeste! », air extrait de Rodelinda, avec flûte traversière soloConcerto pour flûte à bec op. 4 n° 5« Augeletti che cantate », air extrait de Rinaldo, avec flûte à bec piccolo solo« Neghittosi, or voi che fate », air extrait d’Ariodante Atelier Musique Jeune Public Flûte en bois, flûte en or, flûte alors ! (7-10 ans) On associe souvent Haendel à sa virtuosité extravagante. Et il en sera bien question dans les extraits de Semele et d’Ariodante au programme du matin. Mais les Musiciens de Saint-Julien préfèrent commencer avec un passage assez mélancolique de L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato, avant d’enchaîner sur une délicate cantate de jeunesse. Entre pages vocales ou purement instrumentales, dont une transcription du Concerto pour orgue HWV 293, les flûtes de François Lazarevitch vous en feront entendre de toutes les couleurs. Elles mêleront aussi leurs notes à celles de Julie Roset, déjà remarquée chez le Saxon : « voix fraîche et pleine », « émission diaphane », « timbre céleste », notait par exemple Diapason à propos du récital de la soprano avec Leonardo García Alarcón, paru l’année dernière chez Ricercar. Coréalisation Jeanine Roze Production | Théâtre des Champs-Elysées François Lazarevitch, Les Musiciens de Saint-Julien François Lazarevitch, Les Musiciens de Saint-Julien

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

38.5

EUR38.5.

