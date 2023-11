London Philharmonic Orchestra Théâtre des Champs-Elysées, 15 novembre 2023, PARIS.

London Philharmonic OrchestraEdward Gardner | directionHélène Grimaud | piano Programme tout Brahms pour le London Philharmonic Orchestra et le retour d’Hélène Grimaud avenue Montaigne. PROGRAMME Brahms Concerto pour piano et orchestre n° 1 op. 15Symphonie n° 1 op. 68 On sait que Schumann eut une influence majeure sur Brahms qu’il considérait comme son « messie musical ». Très tôt, Schumann suggère à son jeune confrère de composer une symphonie. Impressionné par l’ombre du géant Beethoven, Brahms mettra des années à se confronter aux formes de la symphonie et du concerto pour piano. Cela l’amena finalement, après bien des détours de formes, à composer en 1859 le premier des deux concertos pour clavier qu’il écrivit et l’un des plus longs de ce répertoire, près de 50 minutes. Mais quelle œuvre ! Le piano n’apparaît qu’après une longue introduction orchestrale, son écriture est volontairement dénuée de virtuosité spectaculaire, mais la force physique et la technique qu’il réclame de la part du soliste s’avèrent impressionnantes. Même chemin laborieux pour sa Première symphonie qui lors de sa création en 1876 allait représenter un retour à la forme classique de la symphonie, alors que la mode était déjà tournée vers des formes de « musiques à programmes » prisées des romantiques tardifs. Depuis, les quatre symphonies et les deux concertos pour piano que Brahms composa font partie des pièces les plus jouées dans le monde. Et quand on sait le lien si particulier qu’Hélène Grimaud entretient depuis longtemps avec Brahms, on se régale à l’avance de la retrouver dans ce répertoire. Production Théâtre des Champs-Elysées Edward Gardner, Hélène Grimaud, London Philharmonic Orchestra Edward Gardner, Hélène Grimaud, London Philharmonic Orchestra

