Mikhaïl Pletnev & Gidon Kremer Théâtre des Champs-Elysées, 13 novembre 2023, PARIS.

Mikhaïl Pletnev & Gidon Kremer Théâtre des Champs-Elysées. Un spectacle à la date du 2023-11-13 à 20:00 (2023-11-13 au ). Tarif : 33.0 à 93.5 euros.

Mikhaïl Pletnev | pianoGidon Kremer | violonGiedr? Dirvanauskaité | violoncelle Mikhaïl Pletnev et Gidon Kremer, rejoints par la violoncelliste Giedr? Dirvanauskait? pour une soirée nimbée de nostalgie. PROGRAMME Mozart Sonate pour violon et piano n° 21 K. 304Schubert Sonate pour violon et piano op. 162 D. 574 « Grand Duo »Tchaïkovski Trio pour piano op. 50 « Hommage à l’artiste » Pletnev est non seulement l’un des grands représentants de l’école russe du clavier mais aussi un interprète « hors normes » des standards du circuit international. Après une longue éclipse avenue Montaigne, il fait un premier retour la saison dernière avec un programme Brahms et Dvo?ák. Cette saison, il revient en bonne compagnie avec le violoniste Gidon Kremer et la violoncelliste Giedr? Dirvanauskait? , membre du Kremerata Baltica fondé justement par Kremer, pour une soirée baignée d’un certain esprit de nostalgie. Ils débuteront avec la sonate pour violon et piano K. 304 de Mozart, la seule que le musicien ait composée en mi mineur dans une période de deuil, puis celle de l’opus 162 de Schubert, elle aussi nimbée d’une lumière nostalgique. En seconde partie, le trio « en hommage à une grand artiste » de Tchaïkovski, gigantesque par son exigence pour ses interprètes et sa durée (près de 45 minutes) viendra conclure cette soirée au doux parfum élégiaque. Coproduction Productions Internationales Albert Sarfati | Théâtre des Champs-Elysées Gidon Kremer, Mikhail Pletnev Gidon Kremer, Mikhail Pletnev

Votre billet est ici

Théâtre des Champs-Elysées PARIS 15, avenue Montaigne Paris

33.0

EUR33.0.

Votre billet est ici